Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve ’asrın felaketi’ olarak nitelendirilen 10 ili etkileyen depremlerin ardından yapılan koordinasyon çerçevesinde Aydın’la eşleşen Adıyaman’daki depremzede vatandaşlar bölgeden tahliye edildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Aydın Adnan Menderes Öğrenci Yurdu’nda misafir edilen depremzedelerden Leyla Yücel, "Devletimiz bize sahip çıktı" dedi.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve ’asrın felaketi’ olarak nitelendirilen 10 ili etkileyen depremlerin ardından yapılan koordinasyon çerçevesinde Aydın’la eşleşen Adıyaman’daki depremzede vatandaşlar bölgeden tahliye edildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Aydın Adnan Menderes Öğrenci Yurdu’nda misafir edilen depremzedelerden Leyla Yücel, "Devletimiz bize sahip çıktı" dedi.

6 Şubat Pazartesi günü saat 04.17’de Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İlk depremin ardından aynı gün içerisinde yine Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha yaşandı. "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerde Kahramanmaraş başta olmak üzere Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illeri de hasar gördü. Depremde 30 binin üzerinde kişi hayatını kaybederken, binlerce kişi de yaralandı.

Yaşanan felaketin ardından devlet kurumları başta olmak üzere, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar depremin yaralarını sarmak için seferber oldu. Başlatılan yardım kampanyaları çerçevesinde deprem bölgelerine kısa sürede büyük miktarlarda yardımlar toplanırken, depremzede vatandaşların bölgeden tahliyeleri için çalışma başlatıldı. Gerçekleştirilen planlamalar çerçevesinde ilk olarak Aydın ile eşleşen Adıyaman’da vatandaşlar otobüslerle Aydın’a getirildi. Gerekli kayıt işlemlerinin ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı öğrenci yurtlarından olan Adnan Menderes Öğrenci Yurdu’na yerleştirilen vatandaşların başta barınma ve yiyecek olmak üzere birçok ihtiyacı karşılanıyor. Öğrenci yurduna yerleşen depremzedelerden biri de Adıyaman’ın Besni ilçesinden Yücel ailesi oldu. Devletin kendilerine kucak açtığını ve zor günlerinde yanlarında olduğunu belirten aile, kendilerine gösterilen ilgi ve alakadan oldukça memnun olduğunu ifade etti.

"Aydın’da bize kucak açtılar"

Kendilerine gösterilen ilgiden dolayı mutlu olduklarını ifade eden depremzede Aydın Yücel, "Sabaha karşı bir anda evimiz sallanmaya başladı ve gidip-gelmeye başladı. Çocuklarım çekyatta yatıyorlardı, korkudan aramıza girdiler. Dışarıya çıkmaya fırsat bulamadık. Deprem sona erdikten sonra ancak evden dışarı çıkabildik. Baktık ki herkes dışarı çıkmış, toplanmışlar. Allah devletimize milletimize zeval vermesin. Bu ve bunun gibi musibetlerden Rabbim bizleri uzak eylesin inşallah. Burada Aydın’ın kurumları bize kucak açtılar, sağ olsunlar bizi çok güzel ağırlıyorlar. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V.) buyurduğu gibi bizleri şefkatle karşıladılar. Allah herkesten razı olsun. Aydın’ın çok güzel insanları var, mütevaziler. Evlad-ı Resulullah’a yakışacak hal, hareket ve ahlakları var. Geldiğimizden beri bizi hiç boş bırakmadılar. Sürekli birileri bir ihtiyacımız olup olmadığını soruyorlar. Bizleri takip ediyorlar. İhtiyacı olanlar söylüyor, olmayanlar da teşekkür ediyor. Allah hepsinden razı olsun" dedi.

"Devletimiz bize sahip çıktı"

Depremde birçok akrabasının enkaz altında kalarak hayatlarını kaybettiklerini gözyaşları içerisinde anlatan Leyla Yücel, "Çocuklarımız ile zor durumda kaldık, rezil olduk. Dışarılarda kaldık ama sağ olsun devletimiz bize sahip çıktı. Ben böyle bir insanlık görmedim. Aydın’ın çok güzel insanları var. Çok güzel ilgileniyorlar. Bizim kardeşlerimiz bizle böyle ilgilenmez vallahi. Allah razı olsun hepsinden, bize destek olan herkesin işi gücü rast gelsin" diye konuştu.