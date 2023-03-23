Adıyamanlı depremzede Mahmut Uyanık, depremde yaralanınca Ankara’da tedavi altına alınırken depremzedenin iki çocuğu Erzurum’da 35 gün tedavi gördü.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü aracılığıyla çocukların tedavi süreci takip edilerek, taburcu edildi.

Tedavi süreçleri tamamlanan baba ve çocukları Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün aracıyla Adıyaman’a uğurlandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Tamer Ekinci, kente gelen depremzede aile ve çocuklarına, hizmet modelleri doğrultusunda destek verdiklerini ifade etti.

Ailenin şifa bulmasının kendilerini mutlu ettiğini belirten Ekinci, "Erzurum’a gelen Mahmut Uyanık’ın 35 günlük tedavi sürecini takip ederek, ulaşım anlamında ve tedavi sürecinde destek verdik.

Tedavi süresince hastane yetkilileri ile ve servisle irtibatlı olarak takip ettik, bilgileri günlük olarak bakanlığımızla paylaştık, sonrasında da taburcu sürecinde kuruluşumuza getirip ihtiyaçlarını giderip aracımızla da şehirlerine yolcu ettik. Ailenin sağlığına kavuşması bizleri çok mutlu etti" dedi.

Depremzede Mahmut Uyanık ise zor bir süreç yaşadıklarını belirterek, bu süreçte devletin tüm imkanlarıyla yanlarında olduğunu söyledi.

Uyanık, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yönetici ve personeline teşekkür ederek, çocuklarının sağlığına kavuşmasının kendisini hayata bağladığını söyledi.