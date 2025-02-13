Adıyaman’da bir grup dağçı, karla kaplı Nemrut Dağı zirvesine tırmandı.

Adıyaman Kamp Trekking Grubu üyesi 11 kişi, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlerin anısına ve deprem gerçeğine dikkat çekmek için yarım metreyi geçen karda Nemrut Dağı’nın zirvesine yürüdü. Bu yıl "sessiz yürüyüş" temasıyla tırmanan dağcılar 9 saat boyunca yaklaşık toplam 16 kilometre yürüdü. Zirvede tipi nedeniyle bir metreyi geçen kar kalınlığı ile karşılaşan grup üyelerinden Engin Doğan, "Adıyaman Trekking Grubu olarak 6 Şubat deprem şehitlerimizi anma dolayısıyla Nemrut tırmanışını gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Toplamda 2 bin 100 metre tırmanış yaptık. Adıyaman’da, 6 Şubat’ta şehit olan vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz" diye konuştu.