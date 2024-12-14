Arnavutköy Belediyesi’nin destekleriyle düzenlenen ’Memleket Günleri’nde Adıyaman’ın tarihi, kültürel ve yöresel zenginlikleri Arnavutköy’de tanıtıldı.

Arnavutköy Belediyesi tarafından düzenlenen Adıyaman Günleri, renkli etkinliklerle ve yoğun katılımla gerçekleşti. Programın açılışına Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Erol Bulut, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, AK Parti Arnavutköy İlçe Başkanı Salim Gökhan Gürek ve çok sayıda vatandaş katıldı.

‘’İyi ki sizlerle birlikte Arnavutköy’de yaşıyoruz’’

Açılış konuşmasında, Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden vatandaşları anarak “Hayatını kaybeden tüm Adıyamanlı hemşerilerimize ve Türkiye’nin her neresinde olursa olsun hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Mevlam bir daha böyle acıları bizlere göstermesin. Bugün burada bu güzel kalabalığı ve siz değerli hemşerilerimizin heyecanını gördüğümde bir kez daha şükrediyorum. Hamdolsun, maksat hasıl oldu. Biz yıllardır Arnavutköyümüzde Adıyamanlı hemşerilerimizle birlik ve beraberlik içerisinde komşuluk yaptık, ticaret yaptık, dostluk yaptık. Adıyamanlı hemşerilerimizde şunu gördük; büyüdükleri kadim medeniyetimizde, o topraklarda acıyla birlikte yetişmeyi öğrenen bu kıymetli insanlar, bizlere azmi, gayreti ve çalışmayı öğrettiler. Onlar bizim her zaman samimi dostlarımız oldu. İyi ki varsınız, iyi ki sizlerle birlikte Arnavutköyümüzde yaşıyoruz” dedi.

Adıyaman’ın yöresel zenginlikleri tanıtıldı

Etkinlikte Adıyaman’a özgü kültürel ve yöresel ürünler büyük ilgi gördü. Halı dokuma, bakır işçiliği, ahşap oymacılık gibi geleneksel el sanatlarının yer aldığı stantlar ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Yöresel kıyafetler, Adıyaman’a ait motifleri yansıtarak bölgenin kültürel mirasını gözler önüne serdi. Ayrıca, Adıyaman mutfağına özgü çiğ köfte, pestil ve baharat çeşitleri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Vatandaşlar da etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Mahmut Sevinçhan isimli katılımcı, “Bu etkinliğimiz ilk defa yapıldı ama ilk defa yapılmasına rağmen çok büyük katılım var. En güzel yanı da akrabalar burada buluşuyorlar, görüşüyorlar. Ayrıca yöresel ürünlerimizi de burada buluyoruz. Böyle etkinlikler sayesinde kültürel bağlarımız güçleniyor. Etkinliğin yapılmasında emeği geçen belediye başkanımıza ve ekibine teşekkür ederim” dedi.

Etkinlikte Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, vatandaşlara ücretsiz olarak Adıyaman’ın ünlü lezzetlerinden hıtap ve çiğ köfte ikram etti. Hıtap ve çiğ köfte ikramı, etkinliğe katılanlardan büyük beğeni topladı.

Latif Doğan’dan müzik şöleni

Adıyaman Günleri’nde sahne alan ünlü sanatçı Latif Doğan, sevilen türkülerini seslendirerek izleyicilere unutulmaz bir müzik şöleni yaşattı. Sanatçının performansı, etkinlik alanındaki coşkuyu artırdı ve büyük alkış aldı. Her hafta farklı bir şehrin tanıtıldığı Memleket Günleri etkinlikleri, önümüzdeki haftalarda da başka illerin kültürel ve gastronomi zenginliklerini Arnavutköy halkıyla buluşturmaya devam edecek.