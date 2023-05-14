Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimi için Adıyaman’da, siyasiler oylarını kullandı.

Bin 452 sandıkta 399 bin 303 seçmenin oy kullanacağı Adıyaman’da, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç Türkiye Petrolleri Ortaokulunda, AK Parti Milletvekili adayları Resul Kurt 23 Nisan İlkokulunda, İshak Şan Mehmet Akif Ersoy İlkokulunda, Mustafa Alkayış Şehit Cem Özgül İlkokulunda, CHP Adıyaman Milletvekili Adayı Abdurrahman Tutdere Şehit Cem Özgül İlkokulunda oy kullandı.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Adayı Mustafa Alkayış oy kullandıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, “Demokrasi için halk egemenliği için oy kullanan bütün hemşerilerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kime oy vermiş olursa olsun asıl olan şey demokrasiye ve sandıklara sahip çıkmak, memleketle ilgili düşüncesini ortaya koymaktır. Bizlerde AK Parti olarak yoğun bir seçim kampanyası yürüttük. Deprem şartlarına göre, deprem ahlakına göre hareket ettik. Bizler bu süreçte depremlerin acısını hafifletmek ve yaraları sarmak için elimizden geleni yaptık ve yapmaya çalıştık. Seçimin hayırlara vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.

Kullandığı oy sonrası açıklamalarda bulunan CHP Adıyaman Milletvekili Adayı Abdurrahman Tutdere, “Bu seçimin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Milletimiz sandıkta göstereceği iradeyle yeniden ülkemizde yeni bir sayfa açacak. Millet ittifakının cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçilmesiyle ülkede yeni, güzel günler yaşanmaya başlanılacak” dedi.