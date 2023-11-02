Adıyaman Milletvekilleri, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Betçe Başkanı İbrahim Şenel ile yaptıkları Adıyaman’ın önemli projeleri için destek talep etti.

Adıyaman Milletvekilleri İshak Şan, Mustafa Alkayış ve Hüseyin Özhan, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Betçe Başkanı İbrahim Şenel ile bir araya geldi. Ziyarete ilişkin açıklamada bulunan Milletvekili Hüseyin Özhan, “Gövde inşaatı tamamlanan Çetintepe Barajı’nın sulaması kanalları iletim hatlarının yatırım programına alınması, Adıyaman Kültür Merkezi için gerekli olan mali destek ve afet sonrası şehrimizin en önemli ihtiyaçlarından olan altyapı çalışmalarının finansmanı için desteklerini aldık. Başkanımıza Adıyaman’ımıza göstermiş oldukları yakın ilgi için teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.