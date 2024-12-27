Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV) tarafından İstanbul Galataport’ta düzenlenen fuarda Adıyaman lezzetleri yoğun ilgi gördü.

Adıyamanlı Üretim Girişimci Kadınlar Kooperatifi tarafından üretilen el emeği ürünler, Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV) tarafından İstanbul Galataport’ta düzenlenen fuarda, büyük ilgi gördü. Adıyaman Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Adıyaman Kooperatifi’nde kadınların el emeğiyle hazırladığı badem ezmeleri, badem şekerleri, drajeler ve çikolatalar, fuarda sergilendi. İstanbulluların yoğun ilgi gösterdiği fuar, 27-29 Aralık tarihleri arasında Galataport’ta devam edecek. Yetkilileri, Adıyaman’ın lezzetlerini tatmak ve destek olmak isteyen herkesi stantlarına davet etti.