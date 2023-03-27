Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden Adıyaman’ın Kahta, Çelikhan, Sincik, Gerger ve Samsat ilçelerinde toplam 267 okulda 40 bin öğrenci için bugün ilk ders zili çaldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden Adıyaman’ın ilçelerinde eğitim-öğretim faaliyetleri yeniden başladı. İlk hafta okullarda oryantasyon çalışması yürütülerek, çocukların okula adaptasyonu sağlanması hedefleniyor. Önümüzdeki haftada ise müfredatta yer alan ders programına göre çalışmalar yapılacak.

Kahta’da 40 bin öğrenciyi kaldıracak şekilde plan yaptıklarını belirten Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfi Başlı, “Okullarımızı uzun bir aradan sonra açmış bulunmaktayız. Malumunuz çok ciddi depremler yaşadık. Kahta’da ciddi şekilde bunlar hissedilerek etkileri görüldü. Yaklaşık olarak 92 tane okulumuz az hasarlı, orta hasar ve ağır hasar seviyesine gelmişti. Bakanlığımızın destekleriyle çok ciddi bir şekilde hızlı bir çalışma yaptık. An itibari ile okullarımızın yüzde yüzü devreye girecektir. Taşıma yemeğimiz taşıma araçlarımız yüzde yüz devrede olacaktır. Bugün ilçemizde 178 okulumuzda, 32 bin öğrenci ile eğitim öğretimi başlatıyoruz. Şöyle bir durum da söz konusudur. Adıyaman’da Kahta ilçesi bir sığınma bölgesi olduğundan dolayı diğer tüm ilçelerimizden ve Adıyaman merkezden de öğrencilerin yoğun bir talebi var bize. Biz Milli Eğitim Müdürlüğü olarak 40 bin öğrenciyi kaldıracak şekilde planlarımızı gerçekleştirdik. Şimdi çocuklar okula geliyor. Çocukların yüzündeki o mutluluk, sevinç gerçekten yüreğimize su serpiyor. Sevdirici bir durum. Çocuklar da çoktandır evde okullarını özlemiş. Bu bizi mutlu ediyor. Biz bugün başlıyoruz. Çocuklarımızın okula adaptasyonunu sağlamak için bu hafta oryantasyon çalışması yürüteceğiz. Önümüzdeki haftada ise müfredatta yer alan ders programına göre çalışmalarımızı yapacağız” dedi.

Kahta Kaymakamı Selami Korkutata ise, “6 Şubat Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremden sonra yaşanan büyük yıkımlar sonrasında bugün tam olarak 45 gün aradan sonra hayatın normalleşebildiğini bugün ancak görebiliyoruz. Bugün Kahta’da eğitim hayatının başlangıcıyla gerek öğrencilerimiz, velilerimiz ve öğretmenlerimizin 45 gün önce bıraktıkları hayatı, buradan devam ettirebildiğimizi görebildik. Bununla beraber yine ilçemizde bulunan Organize Sanayi Bölgemizin aktifleştirilerek çalışma hayatımızın ekonomi hayatımızın normalleşebildiğini bugün gördük. Bununla beraber yine yakın zamanda turizm hayatının da canlandırılması için buna benzer çalışmalarımız olacak. Adıyaman’ı komple eski standartlarımıza kavuşturmak için elimizden gelen bütün çabayı sarf edeceğiz. Burada bugün bu canlı hayatı görüyor olabilmenin sevinci içindeyiz. Umarım daha da güzel olur. Hayatı her yönüyle aynı standartlara getirmek, bunu başarmak için tüm ekip arkadaşlarımız var gücü ile çalışıyor” diye konuştu.