Adıyaman Belediyesi, Adıyaman’ın il oluşunun 70’inci yıl dönümü dolayısıyla anlamlı bir etkinlik düzenledi.

Adıyaman Belediyesi Adıyaman’ın il oluşunun 70’inci yıl dönümü dolayısıyla Adıyaman Park AVM’de etkinlik düzenledi. Düzenlenen etkinlikte Adıyaman Harfane Ekibi türküler söyledi, vatandaşlar halaylar çekerek eğlendi. Programa Köseceli Belediye Başkanı Veysel Korkmaz, Yaylakonak Belediye Başkanı Abuzer Aydın, Kömür Belediye Başkanı Hasari Talaş ve çok sayıda Adıyamanlı katıldı.

Başkan Abdurrahman Tutdere, programda yaptığı konuşmada Adıyaman’ın tarihine ve geleceğine vurgu yaptı. 6 Şubat depremlerinin Adıyaman’da yıkıma dikkat çeken Tutdere, “Adıyaman büyük acılar yaşadı. 70 yıllık birikimimizi 90 saniyede kaybettik. Ancak bu kentin güçlü insanlarıyla dayanışma içinde yeniden ayağa kalkacağız. Bir Anka kuşu gibi küllerimizden yeniden doğacağız” dedi.