Konuyla ilgili değerlendirme bulunan Pasinler Kaymakamı Emre Zeyrek, "Adıyaman ilimizde yaşanan deprem sonrasında Adıyaman Engelli Bakımevinde misafir edilen engelli vatandaşlarımız deprem bölgesinden tahliyesi yapılarak ilçemizde hizmet veren Palandöken Bakım Merkezimize yerleştirdik. 72 engelli vatandaşımızın sağlık kontrolleri Pasinler Devlet Hastanemizden gelen sağlık personelleri tarafından yapıldı" dedi.

Ülkemizde meydana gelen deprem afetinde Adıyaman’da faaliyet gösteren bakım merkezi binasının hasar görmesi üzerine Pasinler İlçesinde faaliyet gösteren Palandöken Bakım Merkezi tarafından otobüs tutularak depremde zor durumda kalan 72 engelli vatandaş tahliye edilerek Pasinler İlçesine getirilmiş ve Palandöken Bakım Merkezine yerleştirildi.

Emniyet depremzedeler için seferber oldu

Emniyet depremzedeler için seferber oldu

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