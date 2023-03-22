Kahramanmaraş depreminde binlerce kişinin hayatını kaybettiği Adıyaman’daki yeni mezarlıkta otaya çıkan görüntüler ‘en acı’ kare olarak objektiflere yansıdı.

6 Şubat’taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde ölenlerin sayısı 50 bini geçerken Adıyaman’da ise bu sayı 8 bini aştı. Hayatını kaybedelerin çoğu Adıyaman Belediyesi Yeni Mezarlığına defnedildi. Depremin üzerinden bir buçuk ay geçti ancak acılar hala taze.

Depremde hayatını kaybeden kişilerin sayısının fazla olması nedeniyle mezarlıkta yeni alanlar oluştu. Binlerce mezarın üzerinde, ölen kişilerin kişisel eşyaları bulunuyor.

Hayatını kaybeden çocukların oyuncakları, evlilik yaşında ölen genç kızların duvakları, inşaat iççisinin iş eldivenleri, öğrencilerin okul kıyafetleri, sporcuların madalyaları, bebeklerin biberonları, gençlerin tuttuğu takım formaları, giydikleri elbiseler ve Türk bayrakları mezarların üzerinde bulunuyor.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6’lık depremler sonrası Adıyaman’da 216 bin 744 konuttan 147 bin 700 konut yıkık, acil yıkılacak, ağır, orta ve az hasarlı olarak belirlendi. Depremde Adıyaman’daki yapıların yüzde 68.1’i hasar gördü.