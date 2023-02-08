Depremin en çok darbe vurduğu şehirler arasındaki Adıyaman’da 4 katlı bina enkazında kalan 67 yaşındaki Hayrettin Özdil, kurtarma ekiplerince 57 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.

Depremin en çok darbe vurduğu şehirler arasındaki Adıyaman’da 4 katlı bina enkazında kalan 67 yaşındaki Hayrettin Özdil, kurtarma ekiplerince 57 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.

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Jandarma arama kurtarma timleri, itfaiye ve AFAD ekipleri, Gölbaşı ilçesinde 4 katlı binanın enkazı altında kalan Özdil için teyakkuza geçti.Moloz yığınları arasından sağ olarak kurtarılan Özdil, sedyeye konularak sağlık kuruluşuna sevk edildi.