Kahramanmaraş merkezli depremlerden ciddi hasar alan Adıyaman’da, zarar gören sağlık tesisinin tadilatı Karaköprü Belediyesi tarafından gerçekleştirilirken, tesisin kısa sürede yenilenerek vatandaşlara sağlık hizmeti vermesi hedefleniyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden ciddi hasar alan Adıyaman’da, zarar gören sağlık tesisinin tadilatı Karaköprü Belediyesi tarafından gerçekleştirilirken, tesisin kısa sürede yenilenerek vatandaşlara sağlık hizmeti vermesi hedefleniyor.

Karaköprü Belediyesi, 6 Şubat günü Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen iki büyük depremin ardından ilçedeki vatandaşların hizmetine koşarken, depremde ağır hasar gören komşu il Adıyaman’a da yardım elini uzattı.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli’nin talimatıyla depremlerin ardından Adıyaman’a yardım malzemesi ve ekipman desteği sunulurken, şehrin temizlik ve çöp dökme faaliyetleri de temizlik işleri personelince gerçekleştiriliyor. Adıyaman’da ihtiyaç duyulan ancak aldığı hasarlar nedeniyle kullanılamayacak durumda olan sağlık tesislerinin de bir an önce yenilenmesi için çalışma başlatılırken, Karaköprü Belediyesi tarafından Adıyaman Merkez Yeni Mahalle 10 Nolu Aile Sağlık Merkezi ve ASHİ binasının tadilat çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, komşu il Adıyaman’a ilk andan itibaren destek olmaya çalıştıklarını belirtirken, şu an en çok ihtiyaç duyulan sağlık tesislerinin faaliyete geçmesi için tadilat ve yenileme çalışması gerçekleştirdiklerini ifade etti. Baydilli, çalışmaların kısa sürede tamamlanıp sağlık tesisinin hizmete sunulacağını sözlerine ekledi. Karaköprü Belediyesi, Adıyaman’da şehir içi temizlik, tadilat ve yardım çalışmalarını sürdürecek.