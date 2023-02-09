Kahramanmaraş merkezli depremden sonra hasar oluşan Adıyaman’daki özel bakım merkezinden hizmet alan 141 özel birey Erzurum’a nakledildi. Özel bireylerin sağlık kontrolleri yapılarak kentteki iki özel bakım merkezine yerleştirildi.

Kahramanmaraş merkezli depremden sonra hasar oluşan Adıyaman’daki özel bakım merkezinden hizmet alan 141 özel birey Erzurum’a nakledildi. Özel bireylerin sağlık kontrolleri yapılarak kentteki iki özel bakım merkezine yerleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, Adıyaman’da özel bakım merkezinde kalan özel bireylerin Erzurum’a nakledildiğini belirterek, depremden zarar gören çevre illere desteklerinin devam ettiğini söyledi.

Adıyaman’da depremden sonra hasar gören engelli bakım merkezindeki engellilerin sağlık kontrolünden geçirildiğini belirten İlbaş, ‘’Ülkemizi derinden yaralayan deprem felaketinden sonra hasar alan Adıyaman’daki engeli özel bakım merkezindeki 141 özel bireylerimiz Erzurum’a nakledildi. Kentteki Palandöken Bakım Merkezimiz ve Özel Güzide Bakım merkezimize naklettiğimiz özel bireylerimizin sağlı kontrolleri Palandöken Sağlık İlçe Müdürlüğü ve Pasinler Sağlık İlçe Müdürlüğü tarafından yapıldı. Özel bireylerimizin tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz’’ dedi.

İlbaş, depremden zarar gören çevre illere ihtiyaçlar doğrultusunda destek sağladıklarını anımsatarak 12 kişilik, psikososyal destek ekibinin Şanlıurfa ve Adıyaman’da saha çalışmalarının devam ettiğini de sözlerine ekledi.