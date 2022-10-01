Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde çıkan orman yangınına hem karadan hem de havadan helikopter ve uçaklar ile müdahale ediliyor.

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde çıkan orman yangınına hem karadan hem de havadan helikopter ve uçaklar ile müdahale ediliyor.

Gölbaşı ilçesi Hamzalar köyü Yelligedik mevkiinde saat 03.00 sıralarında rüzgarın etkisiyle sallanan elektrik tellerinden çıkan kıvılcım nedeniyle yangın çıktı. Yangını fark eden köylüler ve güvenlik korucuları durumu 1112 acil çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.

Kızıl çam ile kaplı alanda şiddetli rüzgarın etkisiyle yangın hızla büyüdü. Yangına itfaiye görevlileri, orman işletme personeli, jandarma ekipleri, güvenlik korucuları, İl Özel İdare, AFAD ekipleri müdahale ediyor. Yangına müdahale için çevre il ve ilçelerden de itfaiye ekipleri geldi.

Yangına sadece karadan değil havadan da müdahale ediliyor. Orman Genel Müdürlüğüne ait 3 uçak ve 2 helikopter sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yangına müdahale etmeye başladı.

Gölbaşı Kaymakamlığı ve AFAD İl Müdürlüğü koordinesinde iş makineleri yangın alanında söndürme çalışmalarına yardım ediyor.

Yangında şu ana kadar en az 30 hektarlık alanın yandığı öğrenilirken, ekipler yangını büyük oranda kontrol altına aldı.

Gölbaşı Kaymakamı İhsan Ayrancı, ekiplerin yangın ilk çıktığı andan itibaren büyük bir gayretle müdahale ettiğini, yangına hem karadan hem de havadan müdahale edilerek, yangının büyük oranda kontrol altına alındığını kaydetti.

Ekipler kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmalarını sürdürüyor.