Adıyaman’da 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle yıkılan Adıyaman’daki binaların enkazları dron ile görüntülendi.

Adıyaman’da 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle yıkılan Adıyaman’daki binaların enkazları dron ile görüntülendi.

Depremin 6. gününde enkazlardan canlı bir kişiyi çıkartmak için hassas bir çalışma yürütülürken, diğer taraftan enkazdaki cansız bedenlere ulaşılmaya çalışılıyor. Enkaz altında kimsenin olmadığı tespit edilince iş makineleri daha yoğun çalışıyor.

Yüzlerce yapının yıkıldığı Adıyaman’da enkazlar dron ile görüntülendi. Yapıların üzerinde çok sayıda iş makinesi ve ekipler ayrıştırma çalışmasını yürütüyor. Enkazlar temizlenmeye çalışılıyor.