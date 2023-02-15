Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan depremde yıkılan Adıyaman’daki binaların enkazından karot örneği alınıyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan depremde yıkılan Adıyaman’daki binaların enkazından karot örneği alınıyor.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı, yıkılan binalarla ilgili inceleme başlattı. Yapılan inceleme çerçevesinde görevlendirilen bilirkişi heyetleri, İl genelinde yıkılan binalardan karot örnekleri alıyor. Arama kurtarma çalışmaları sona eren enkazlardan örnekler alan heyet, yapısında kusur olup olmadığını inceliyor. Karot örneği alınan binalar daha sonra işaretleniyor. Depremde Adıyaman’da şu ana kadar bin 61 bina yıkılırken bin 158 ağır hasarlı bina, 234 ağır hasarlı ve acil yıkılması gereken bina tespit edildi.