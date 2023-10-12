Depremde ağır ve orta hasar alan yapılarla ilgili hak sahipliği başvurularının değerlendirme sonuçları askıya çıktı. İlk değerlendirmede, Adıyaman’daki 68 bin 468 başvurudan 45 bin 177’si komisyon tarafından onaylandı.

6 Şubat depreminden en çok etkilenen iller arasında yer alan Adıyaman’da hak sahipliği başvurusu yapan depremzedelerin başvurularının inceleme süreci tamamlandı. Depremzedeler 30 Mayıs’tan 22 Ağustos tarihine kadar hak sahipliği başvurusunda bulundu. Başvuruların ardından, AFAD Başkanlığı ekipleri çift vardiya çalışarak yaklaşık 1,5 aylık değerlendirme süreci 10 gün önce tamamlandı. AFAD Başkanlığı ekipleri, çift vardiya yaparak hak sahipliği başvurusu yapılan 68 bin 468 dosyayı inceledi. İnceleme sonucunda 45 bin 177 dosyanın hak sahipliğini onayladı. Muhtarlıklara belgeler gönderilerek askı süreci başladı.

Onaylanmayan 23 bin 167 dosya için ise 15 günlük itiraz süreci başladı. Hangi gerekçeler ile hak sahipliğinin kabul edilmediği sisteme yüklendi. İtiraz sürecinin sonlanmasının ardından kesin listeler açıklanacak. Vatandaşlar hem e-devlet üzerinden, hem SMS ile hem de muhtarlıklardaki askıdaki belgeler ile hak sahipliği durumunu öğrenebilecek.

AFAD Adıyaman Hak Sahipliği Koordinatörü Salim Tekol sürece ilişkin yaptığı açıklamada, “Önce vatandaşlarımızın hak sahipliklerinin başvurusu alındı. 30 Mayıs itibariyle başlayan süreç 22 Ağustos’ta bitirildi. Ondan sonra değerlendirme süreci başladı. Yaklaşık 1,5 ay kadar değerlendirme, inceleme, hak sahipliklerinin doğru yapılıp yapılmadığı noktasındaki tespitlerin ardından yaklaşık 10 gün öncede değerlendirme tamamlandı. Adıyaman’da 68 bin 468 adet hak sahipliği başvurusu alındı. Bunlardan 45 bin 177’si ilk incelemesi, değerlendirmesi kabul anlamında tescil edildi. 23 bin 167’si de red edildi. Yani bu yüzde 70 oranında bir kabul tablosu ortaya çıkartıyor. Geri kalan bu yüzde 30 civarındaki red edilenler için de 15 günlük bir itiraz sürecimiz var. Askı ilanı yapıldıktan sonra vatandaşlarımıza SMS ile bunlar bildiriliyor. Aynı zamanda e-devletten de takip edilebiliyor. Muhtarlıklardan bire bir vatandaşlarımız süreci takip edebiliyor. Kendilerinin durumunu öğrenebiliyor. Olumsuz durumlarda da itiraz süreci başlıyor. Bu 15 günlük süre sonrasında, itirazları topladıktan sonra tekrar değerlendirme aşaması, yeni belgelerle yeni verilerle tekrar arkadaşlarımız bir değerlendirme süreci yaşayacak. Onlardan da kabule şayan olan vatandaşlarımızın hak sahiplikleri tescil edilmiş olacak. Bu 15 gün sonrasında, bu değerlendirme bittikten sonra kesin sonuçlar ortaya çıkacak. Bu 45 bin 177 sayısının daha da artacağını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.