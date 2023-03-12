İzmit Belediyesi, Adıyaman’daki çadır kentte çocuklar için getirilen oyun gruplarının kurulumuna başladı.

İzmit Belediyesi, Adıyaman’da başlattığı çadır kent kurulumunda son aşamalara geldi. Kadın sağlığı, çocuk oyun parkı, YKS hazırlık kursları, çamaşırhane ve sosyal donatılara sahip olacak olan Adıyaman çadır kentte çalışmalar kısa sürede tamamlanacak. Adıyaman’da kurulan çadır kentin içerisinde yer alacak sosyal donatılar ve konaklama alanlarının güvenliğini sağlamak adına İzmit Belediyesi, bölgeye getirilen tel çitleri de çadır kentin etrafına yerleştirmeye başladı. Aynı zamanda çocuk oyun gruplarının kurulumunu da yapan ekipler, kısa sürede çocuk oyun gruplarını kullanıma hazır hale getirecek.