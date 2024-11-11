Adıyaman’da yol kontrollerinde uyuşturucu ve silah ele geçirildi.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, 10 Kasım 2024 tarihinde Gerger, Samsat ve Kâhta ilçelerinde gerçekleştirdiği yol emniyet ve kontrol faaliyetleri sırasında önemli bir operasyona imza attı.

Şüpheli şahıslar üzerinde yapılan aramalar sonucunda çeşitli suç unsurları ele geçirilirken, toplamda dört şüpheli yakalanarak bir şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında şüphelilerin araçlarında ve üzerlerinde yapılan aramalarda üç adet ruhsatsız tabanca, üç adet şarjör, 30 gram metamfetamin ve bir adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, uyuşturucu ve ruhsatsız silah bulundurma suçlamaları ile şahısları gözaltına alarak soruşturma başlattı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan bu başarılı operasyon, uyuşturucu madde ve silah kaçakçılığına karşı verilen kararlı mücadelenin önemini bir kez daha ortaya koydu.