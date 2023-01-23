Kamu kurum ve kuruluşlarınca 2022 yılında gerçekleştirilen yatırım ve faaliyetlerin değerlendirildiği 2023 yılı birinci il koordinasyon kurulu toplantısı Vali Mahmut Çuhadar başkanlığında gerçekleştirildi.

Kamu kurum ve kuruluşlarınca 2022 yılında gerçekleştirilen yatırım ve faaliyetlerin değerlendirildiği 2023 yılı birinci il koordinasyon kurulu toplantısı Vali Mahmut Çuhadar başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik konferans salonunda gerçekleşen toplantıya TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Vali Yardımcısı İhsan Maskar, kaymakamlar, ilçe ve belde belediye başkanları, yatırımcı bölge müdürleri, ildeki kamu kurum ve kuruluşların amirleri ile STK başkanları katıldı.

Yatırımların ve sosyo-ekonomik gelişmelerin izlenmesi, koordinasyonu, yerel ve bölgesel kalkınma bakımından değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda, Adıyaman’da 2022 yılında gerçekleştirilen yatırımlar hakkında genel bir değerlendirme yapan Vali Mahmut Çuhadar, “2022 Yılında ilimizde merkezi ve yerel yönetim olarak 30 kamu kurum ve kuruluşunca 400 proje uygulanmıştır.

Bu projelerin toplam tutarı 34,9 milyar TL’dir. 2022 Yılı programı yaklaşık 7,15 milyar TL olup, 2022 yılı sonunda 5,51 milyar TL harcama yapılmış ve yüzde 77,06’lık nakdi gerçekleşme sağlanmıştır” dedi.

Yatırımcı kuruluşların 2021 yılı programlarında küçüklü büyüklü 317 adet işin yer aldığını kaydeden Vali Mahmut Çuhadar, “Proje bedeli 33,5 milyar TL olan bu işler için önceki yıllarda 4,7 milyar TL harcanmış, 2022 yılında ise 5,77 milyar TL ödenek kullandırılması öngörülmüş olup, bu ödeneğin 5,1 milyar lirası harcanmıştır. Bu harcamayla ulaşılan nakdi gerçekleşme düzeyi yüzde 88,55’tir. Yine belediyelerimizin programlarında yer alan 83 adet işin proje bedeli 1,44 milyar TL’dir.

Bu işler için yaklaşık 1,4 milyar TL ödenek kullandırılması öngörülmüş ve 393 milyon lira harcama yapılarak yüzde 28,66’lık nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda toplam 400 adet projenin 155 tanesi bitirilmiş, 117 proje devam etmekte, 117 proje ihale ve sözleşme aşamasında olup 11 proje tasfiye edilmiştir.

2022 Yılı yatırımlarının değerlendirildiği toplantımızın ve çalışmalarımızın ilimizin, ülkemizin yatırımlarına, ekonomisine, refahına katkı sağlamasını, 2023 yılının da yatırımlarımız açısından verimli bir yıl olarak geçmesini diliyorum” diye konuştu.

Gerçekleştirilen il koordinasyon kurulu toplantısı, yatırımcı kurum ve kuruluşların bölge müdürleri ve temsilcileri tarafından devam eden projelerle ilgili karşılıklı fikir alışverişinde bulunulmasının ardından sona erdi.