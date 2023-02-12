Kahramanmaraş merkezli depremde Adıyaman’da yıkılan binaların 2 müteahhidi, yurt dışına kaçmaya çalışırken İstanbul Havalimanı’nda yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan karı-koca müteahhitlerin üzerinden 16 bin dolar ve 20 bin TL para çıktığı öğrenildi.

Kahramanmaraş merkezli depremde Adıyaman’da yıkılan binaların 2 müteahhidi, yurt dışına kaçmaya çalışırken İstanbul Havalimanı’nda yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan karı-koca müteahhitlerin üzerinden 16 bin dolar ve 20 bin TL para çıktığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü polisi, savcılıkça yürütülen soruşturma çerçevesinde deprem sonrası ülkeden kaçmaya kalkışan müteahhitler hakkında çalışma gerçekleştirdi.

Kahramanmaraş merkezli depremde Adıyaman’da yıkılan bazı binaların müteahhidi oldukları saptanan karı-koca Yavuz Karakuş ve Sevilay Karakuş’un da yurt dışına kaçmaya çalıştıkları belirlendi.

Üzerlerinden 16 bin dolar ve 20 bin TL para çıktı

Sabah saatlerinde İstanbul Havalimanı dış hatlar terminalinde yapılan kimlik kontrolleri sırasında Yavuz Karakuş ile Sevilay Karakuş’un, Gürcistan’a kaçmaya çalışırken yakalanarak gözaltına alındıkları öğrenildi. Zanlıların, İstanbul Havalimanı’nda yakalandıklarında üzerlerinden 16 bin dolar ve 20 bin TL para çıktı.

Havalimanında yakalanan her iki şüphelinin, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem sonucu Adıyaman ilinde yıkılan çok sayıda binanın müteahhidi olduğu belirlendi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilmeleri bekleniyor.