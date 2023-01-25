Adıyaman’da işgücünün istihdam edilebilirliğini artırmaya yönelik olarak aktif işgücü programlarını uygulamak amacıyla üç ayda bir olağan olarak toplanan İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu, toplantısı Vali Mahmut Çuhadar başkanlığında yapıldı.

Adıyaman’da işgücünün istihdam edilebilirliğini artırmaya yönelik olarak aktif işgücü programlarını uygulamak amacıyla üç ayda bir olağan olarak toplanan İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu, toplantısı Vali Mahmut Çuhadar başkanlığında yapıldı.

Valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıya, Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Oruç, Çalışma ve İşkurumu İl Müdürü Mehmet Emin Yücekaya, ATSO Başkanı İrfan Torunoğlu ve diğer yetkililer katıldı.

Toplantıda Çalışma ve iş Kurumu İl Müdürü Mehmet Emin Yücekaya tarafından kurumun 2022 yılında yapılan çalışmaları içeren bir sunum yapılarak, 2023 yılı için hazırlanan eğitim planı ile istihdamın korunması ve artırılmasına yönelik uygulanacak çalışmalar hakkında kurul üyelerini bilgilendirildi.

Toplantıda konuşan Vali Mahmut Çuhadar, 2022 yılında toplam 589 mesleki eğitim kursu, İşbaşı Eğitim Programı ve Toplum Yararına Programın açıldığını ve bu programlara 2 bin 898’i kadın ve 3 bin 63’ü erkek olmak üzere toplam 5 bin 961 kişi katıldığını belirtti.

Vali Çuhadar, “Bu kurs ve programlar sonucunda bin 389’u kadın ve bin 492’si erkek olmak üzere toplam 2 bin 881 kişi istihdam edilmiştir. Engellilerin kendi işini kurmasına yönelik destek hususunda sunmuş oldukları projeler kurulca kabul edilmiştir. İşgücü piyasasının eleman ihtiyacını karşılamaya yardımcı olmak ve meslek liselerimizi daha fonksiyonel hale getirmek amacıyla, ilimiz merkez ve ilçelerindeki meslek liselerinde yeni meslek dalları açılmıştır. İşlevini yitiren bölümlerin kapanışı gerçekleştirilmiştir. 2022 Yılı içerisinde aktif İşgücü hizmetleri ve toplum yararına programlar çerçevesinde yapılan toplam ödeme tutarı, 132 milyon 740 bin TL olup, işsizlik sigortası çerçevesinde yapılan 42 milyon 368 bin TL ödeme ile birlikte işsiz vatandaşlarımıza toplam 175 milyon 108 bin lira ödeme yapılmıştır. İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu kararları ile 2023 yılında da işgücü ihtiyacının giderilmesine ve istihdamın arttırılmasına yönelik mesleki eğitim faaliyetlerine devam edilecektir” diye konuştu.