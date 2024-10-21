Adıyaman’da iki şahıs arasında yan bakma meselesinden dolayı çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Yunus Emre Mahallesi Yunus Emre Parkı civarında iki şahıs arasında yan bakma meselesinden dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa süre içerisinde bıçaklı kavgaya dönüştü.

Çıkan kavgada 17 yaşındaki Muhammet D. ve 17 yaşındaki Mehmet Emin Ö., bıçakla yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.