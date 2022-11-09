Adıyaman’da kurulan fotokapanlara yaban hayvanlarının birbirinden ilginç görüntüleri takıldı.

Adıyaman’da kurulan fotokapanlara yaban hayvanlarının birbirinden ilginç görüntüleri takıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Adıyaman Şube Müdürlüğü ekiplerinin, il ve ilçelerin kırsal bölgelerine kurduğu fotokapanlara, tilkiden çakala, yaban keçisinden domuz ve kekliğe birçok yaban hayvanının görüntüsü yansıdı.

Adıyaman’da 16 bölgede 22 adet fotokapana, sürü halinde gezen keçilerin koşması, büyük boynuzlarıyla fotokapana kadar yaklaşan yaban keçisinin görüntüleri yansıdı. Gece ve gündüz beslenen çakallar, otlar arasında beslenen keklikler ve yaban domuzlarının doğadaki görüntüleri de kayıtlara geçti.