Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı tarafından il merkezi ve ilçelerinde uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman'da düzenlenen operasyon kapsamında yapılan aramalarda:

69 gram bonzai, 30 gram metamfetamin, 1 gram bonzai hammaddesi, 4 adet uyuşturucu kullanım aparatı, 7 adet sentetik ecza, 1 gram eroin ele geçirilirken, toplam 27 şüpheli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlemler başlatıldı.

Yetkililer, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek, vatandaşların şüpheli durumları güvenlik güçlerine bildirmesi konusunda duyarlı olmalarını istedi.