Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, zehir tacirlerine yönelik başarılı bir operasyon gerçekleştirdi.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman merkez ve ilçelerinde uyuşturucu satıcı ve kullanıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda toplam 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda:
2015 gram bonzai,
5 gram metamfetamin,
5 gram skunk,
8 adet uyuşturucu aparatı ele geçirildi.
Yakalanan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatılırken, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.
Kaynak: igf