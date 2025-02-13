Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, Z.A.Ç, R.H, O.Y, İ.Ç, M.G.T, A.İ ve F.E.B mahkemeye çıkarıldı. Operasyon kapsamında tutuklanan Ç.Ç., M.A.Y ise yargılama sonrasında adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyonda ele geçirilen deliller doğrultusunda devam eden soruşturmada, ilgili şahısların uyuşturucu ticareti ile ilişkileri üzerine çalışmalar sürdürüldüğü bildirildi. Yetkililer, uyuşturucu ile mücadelede kararlılıklarını koruduklarını ve benzer operasyonların aralıksız devam edeceğini belirtti.

Olayla ilgili gelişmeler ve soruşturmanın ilerleyen aşamaları, kamuoyu ile paylaşılmaya devam edilecek.