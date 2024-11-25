Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında operasyon düzenledi.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, A.H.G., M.E.O., S.K. ve B.C. isimli şahısları gözaltına aldı.

Yapılan operasyonlarda: • 1,04 gram sentetik kannabinoid ham maddesi, • 145 gram sentetik kannabinoid enjekte edildiği değerlendirilen tütün ele geçirildi. Şahıslar hakkında, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti (TCK 188) ile Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak (TCK 191) suçları kapsamında gerekli yasal işlemler başlatıldı.

Emniyet yetkilileri, uyuşturucu ile mücadelenin aralıksız sürdürüldüğünü ve vatandaşlardan şüpheli durumları ihbar etmelerini istedi.

