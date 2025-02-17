Adıyaman İl Jandarma Komutanlığ tarafından uyuşturucu satıcı ve kullanıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, 17 Ocak 2025 tarihinde Adıyaman İl Merkez ve ilçelerinde uyuşturucu satıcı ve kullanıcılarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda önemli bir başarıya imza attı.

Yapılan operasyon kapsamında:

450 gram metanfetamin, 7 gram skunk, 3 gram reçine esrar, 2 gram bonzai, 1 adet aparat ele geçirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda toplam 25 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, hakkında adli işlemler başlatıldı.

Jandarma ekiplerinin titiz çalışması ve koordineli operasyonu sayesinde uyuşturucu ile mücadelede önemli bir adım atılırken, vatandaşların güvenliğine yönelik çalışmaların aralıksız devam edeceği bildirildi.