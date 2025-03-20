Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştiği operasyon kapsamında 14 kişi gözaltına alındı.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gölbaşı ilçesi merkez ve köylerinde uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenledi.

Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda 9 ayrı adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda ve ara yakalamalarda 14,38 gram metamfetamin, 66,6 gram bonzai hammaddesi, 2 gram kenevir tohumu, 1,75 gram kubar esrar, 14 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet tabanca, 4 adet tabanca şarjörü, 2 adet tabanca fişeği, 1 adet dedektör ele geçirildi.

Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alınırken, adli soruşturmanın devam ettiği bildirildi. Yetkililer, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı.