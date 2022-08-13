Adıyaman’da, jandarma ekiplerince durumundan şüphelenilerek durdurulan bir otomobilde uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayda gözaltına alınan 5 şahıstan 1’i mahkemece tutuklandı.

Adıyaman’da, jandarma ekiplerince durumundan şüphelenilerek durdurulan bir otomobilde uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayda gözaltına alınan 5 şahıstan 1’i mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde Adıyaman-Şanlıurfa Karayolunda denetim yapan jandarma ekipleri, durumundan şüphelendikleri 63 AEK 102 plakalı aracı Karababa Köprüsü yakınlarında durdurdu. Araçta yapılan incelemelerde 42 gram sentetik uyuşturucu maddesi, 47 adet uyuşturucu hap ve bir adet uyuşturucu aparatı ele geçirildi. Uyuşturucu maddeleri muhafaza altına alınırken araçta M.M.A., H.E., Ö.T., A.C. ve M.K. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Jandarma karakolunda işlemleri tamamlanan şahıslar daha sonra Adıyaman Adliyesi’ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şahıslardan M.K. isimli şahıs tutuklanırken M.M.A. isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan H.E., Ö.T. ve A.C. isimli şahıslarla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.