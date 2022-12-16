Adıyaman’da yaşanan yoğun sis nedeniyle uçak seferleri ertelendi.

Adıyaman’da yaşanan yoğun sis nedeniyle uçak seferleri ertelendi.

Adıyaman’da sabahın erken saatlerinde başlayan ve halen etkisini sürdüren sis nedeniyle Adıyaman Havalimanı’ndan Ankara’ya gidecek olan Anadolu Jet’e ait TK 7128/29 sefer sayılı uçak kalkış yapamadı. Görüş mesafesinin sıfırın altında olması nedeniyle Türk Hava Yolları’na ait TK 2216 /17 İstanbul- Adıyaman sefer sayılı yolcu uçağı ise Şanlıurfa’ya iniş yapmak zorunda kaldı.

TK 7128/29 sefer sayılı Adıyaman - Ankara uçağının apronda bekletildiği öğrenildi.