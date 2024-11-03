Adıyaman’ın Kahta ilçesinde devrilen traktörün altında kalan 6 kişi yaralandı.

Kaza ilçeye bağlı Salkımbağ (Alüt) Köyü’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.K (74) yönetimindeki 80 KA 921 plakalı traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Meydana gelen kazada sürücüsü ile birlikte araçta bulunan Y.K (20), Z.K (72), E.K (15), H.K (31) ve Y.K (13) olayda yaralandı. Olayı gören vatandaşlar tarafından 112 sağlık ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi alınanlardan durumu ağır olan yaralılardan Z.K (72) Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.