Adıyaman’ın Besni ilçesinde traktör devrilmesi nedeniyle meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Besni ilçesine bağlı Yelbastı köyünde meydana geldi. Mustafa Akkuş yönetimindeki 02 DD 539 plakalı traktör kontrolden çıkarak devrildi. Kaza yerine ihbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde Mustafa Akkuş’un hayatını kaybettiği belirlendi. Traktörde bulunan sürücünün eşi Meral Akkuş ise yaralı olarak Besni Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Mustafa Akkuş’un cenazesi ise olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Besni Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.