Adıyaman’da tır ile vincin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Abdullah M. (39) yönetimindeki 02 LA 041 plakalı vinç ile Şükrü Y. (53) yönetimindeki 02 ADH 853 plakalı tır, Adıyaman-Kahta Karayolu Fuar Kavşağı yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücülerden Abdullah M. ile Şükrü Y. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Şükrü Y’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.