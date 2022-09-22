Adıyaman’da PKK’lı terör örgütüne ait yaşam malzemeleri toprağa gömülü halde bulundu.

Adıyaman’da PKK’lı terör örgütüne ait yaşam malzemeleri toprağa gömülü halde bulundu.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince Adıyaman merkeze bağlı Kömür beldesi mevkiinde, 2015-2018 yılları arasında Adıyaman’da faaliyet gösteren örgüt mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen iki ayrı noktada toprağa gömülü vaziyette yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma devam ediyor.