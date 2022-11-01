Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı’ın da katılımıyla bu sene 6.sı düzenlenecek olan TEKNOFEST’in tanıtım ve bilgilendirme toplantısına katıldı.

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı’ın da katılımıyla bu sene 6.sı düzenlenecek olan TEKNOFEST’in tanıtım ve bilgilendirme toplantısına katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı başkanlığında Perre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli Konferans Salonunda düzenlenen toplantıya, şube müdürleri, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Adıyaman İl Sorumlusu Muhammed Furkan Karaca, okul idarecileri ve okul danışman öğretmenleri katıldı.

Türkiye’nin milli teknoloji hamlesinin sembolü haline gelen TEKNOFEST yarışmalarının önemli olduğunu belirten İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, “TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, ülkemizin milli teknoloji geliştirme süreçlerinde kritik rol oynayan kurum ve kuruluşları tarafından desteklenen, Türkiye’nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivalidir.

Geçmiş yıllarda TEKNOFEST’e katılımda çok güzel başarılar kazanan öğretmen ve öğrencilerimiz önemli deneyim ve tecrübeler kazandı. Öğrencilerimiz projeleri ve teknolojik fikirleri ile yarışma heyecanını yaşadılar. Bugüne kadar yaptığımız çalışmalarla belirli bir bilgi birikimi elde ettik. Bugün yaptığımız toplantılarla bu tecrübe ve birikimleri okullarımızla ve öğretmenlerimizle paylaşmak istiyoruz. Bu toplantı ile birlikte hazırlıklarımızı güçlü bir şekilde sürdüreceğiz. İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bizler size bu konuda her türlü desteği sunmaya hazırız. Yeni dönemde, TEKNOFEST festivaline daha çok katılım sağlayacağımıza ve daha başarılı olacağımıza inancım tamdır” ifadelerini kullandı.

Toplantı Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Adıyaman İl Sorumlusu Muhammed Furkan Karaca tarafından TEKNOFEST 2023 teknoloji yarışmaları başvuruları hakkında sunum geçekleştirmesiyle sona erdi.