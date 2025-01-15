Adıyaman’da yapılan operasyonda çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyon yaptı. Operasyon çerçevesinde, A.A. isimli şahsın tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilmesi üzerine şahsın adreslerine baskın yapıldı. Adreslerde yapılan aramalarda 306 adet sikke, 43 adet obje, 1 adet dedektör, 2 adet payp ve 1 adet pet şişe düzeneğinde uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Tarihi eserler muhafaza altına alınırken A.A. ise gözaltına alındı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.