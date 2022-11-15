Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından yaralılara ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulansla Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sabah saatlerinde Gerger yolu Kan Boğazı mevkiinde meydana geldi. Ramazan Beyazkaya yönetimindeki 44 BG 050 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attıktan sonra yola savruldu. Meydana gelen kazada sürücü ile birlikte otomobilde bulunan Halime Beyazkaya yaralandı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.