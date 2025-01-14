Adıyaman'da 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar alarak yıkılan Adıyaman Merkez Anadolu Lisesi'nin yerine hayırsever katkılarıyla yapılan son teknoloji ürünü programlama laboratuvara sahip Aslan Selim Anadolu Lisesi törenle açıldı. Açılışa Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de katıldı.ADIYAMAN (İGFA) - Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Merkez Bankası önceki dönem başkanı Hafize Gaye Erkan'ın öncülüğünde ABD'li yatırımcılar ve hayırsever kuruluşların destekleriyle Adıyaman'da yaptırılan Aslan Selim Anadolu Lisesinin açılışında yaptığı konuşmada, deprem sonrası kente beş kez geldiğini söyledi.

Deprem bölgesindeki derslik sayılarını artırmada kararlı olduklarını anlatan Bakan Tekin, "Yıkılan, kullanılamaz hâle gelen derslikleri saymıyoruz, onları zaten yapacağız ama onun üstüne ilave olarak yüzde 10 daha fazla derslik yapmak bizim üstümüze düşen ödevdi. Şu anda sadece Adıyaman için değil, 11 ilin tamamında derslik sayımızı yüzde 10 artırma hedefini tutturmuş durumdayız. Adıyaman'da şu an itibarıyla tutturmuşuz, yaklaşık olarak 600 civarında dersliğimiz daha devam ediyor. 6 Şubat öncesi sahip olduğumuz dersliklerin Adıyaman'da yüzde 20 üstüne çıkmış olacağız, bu gerçekten çok önemli bir oran." dedi.

Bakan Tekin, deprem sonrası başlatılan yardım seferberliğinin artarak devam etmesi gerektiğine işaret etti.

6 Şubat depremlerinde toplumun gösterdiği dayanışma ruhunu örnek gösteren Bakan Tekin, bakanlık olarak ana görevinin 7'den 70'e bütün dünyaya örnek olacak bu dayanışma ruhunu, millet olarak millî şuuru geliştiren toplumsal yanı güçlendiren temel referans değerlerin gelecek kuşaklara da aksettirilmesi olduğunu belirterek, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin özü de bu... Bizi bir millet olarak bir arada tutan bu değerlerimize aynı şekilde çocuklarımızın, torunlarımızın gelecek kuşaklarımızın sahip olması için gerekli tedbirleri almak, gerekli düzenlemeleri yapmak bizim ana vazifemiz. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile bunu yapmaya çaba sarf ettik. Aynı zamanda Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile çok hızlı değişen ve gelişen dünyada çağın ihtiyaç duyduğu eğitim alanındaki gelişmelere adapte olacağımız şekilde düzenlemeleri de yaptık. Bizi bir arada tutan değerlerimizi gelecek kuşaklara taşıyacak bu müfredatı ve eğitim öğretim ortamını hep beraber hayata geçirmiş olacağız" diye konuştu.

Okulun Adıyaman'a kazandırılmasında emeği geçen Merkez Bankası Eski Başkanı Hafize Gaye Erkan'a teşekkür eden Bakan Tekin, "O da bu milletin ferdi olmanın sorumluluk bilinciyle hareket etti. Bize ulaştığında onu hemen yetkililere yönlendirdik ve okul çok kısa sürede tamamlanmış oldu. Gaye Hanım'ın şahsında okulun yapımına katkı veren tüm yetkililere ve hayırseverlere teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

Bakan Tekin, törenin ardından Merkez Bankası Eski Başkanı Hafize Gaye Erkan'a ve Plume Avrupa Operasyonları Genel Müdürü Jasna Mihelj Coustaur'a plaket takdim etti. Bakan Tekin, açılışın ardından okulu gezdi, sınıfları ve laboratuvarları inceledi.

Bakan Tekin, Adıyaman'daki temasları kapsamında Adıyaman Valiliğini de ziyaret ederek, burada Vali Osman Varol ile de görüştü.