Deprem sonrası yaşadığı korku psikolojisini üzerinden atmak için gittiği kurs merkezinde 4 ay eğitim alan Zeynep Hanbay, Adıyaman’ın son 100 yıllık kıyafetlerini resmederek sergi açtı.

6 Şubat depremine kadar Adıyaman merkez Yeni Mahalle’de yaşayan Zeynep Hanbay, deprem sonrası İstanbul’a gitmek zorunda kaldı. Evi ağır hasar alan ve deprem psikolojisini üzerinden atmaya çalışan Hanbay, İstanbul’da bir kurs merkezine giderek burada çizim eğitimi almaya başladı. Yaklaşık 4 ay boyunca eğitim alan Zeynep Hanbay, Adıyaman’ın son 100 yıllık kıyafetlerini çizmeye başladı. Çizdiği yaklaşık 20 eserle birlikte Adıyaman’a dönen Zeynep Hanbay, Adıyaman Komagene Kültür Merkezinde sergi açtı. Adıyaman insanlarını giyim ve kuşamlarıyla çizen aynı zamanda Adıyaman ile ilgili önemli detayları da yer veren Zeynep Hanbay’ın resim sergisi ilgi gördü.

Adıyaman Kültür ve Turizm Müdürü Abuzer Gelse ile İl Kütüphane Müdürü Filiz Karabulut tarafından açılışı yapılan sergi 3 gün boyunca açık olacak. Resimleri tek tek inceleyen Adıyaman Kültür ve Turizm Müdürü Abuzer Gelse, “Bu resim sergisi bir Adıyamanlı olarak beni çok duygulandırdı. Adıyamanlı bütün hemşehrilerimizi Komagene Kültür Merkezine gelip sergiyi gezmeye davet ediyorum. Sergiyi gezerken geçmişe doğru gidecek Adıyaman’ın tarihine, kültürüne ait bir takım şeyler görecek ve hatırlayacaklardır” dedi.

Zeynep Hanbay ise konuşmasında, “Depremden sonra İstanbul’a gidişler başladı. Orada depremin verdiği etkiyle donup öyle kalmıştık. Yapacak bir şey yok, garip bir ortam. Evin içerisinde sıkılınca bir kursa gitmek istedim. Moda portfolyosu diye bir kursa denk geldim, çizimle ilgiliydi. Ve çizim olarak Adıyaman’ı tanıtmaya başladım. 20 eserden oluşuyor sergi bu koleksiyon. Kurs dört ay kadar sürmüştür. Resim öğretmeni değilim, resimle ilgili her hangi bir iddiam yok ama buradaki iddiam şu, her gelen Adıyaman’dan bir detay görecek. Adıyaman’ı kesinlikle yansıtan eserler olduğunu görecek. Her gelen anneme benziyor, babama benziyor, dayıma benziyor mutlaka bir şey görecekler. Kıyafetle ilgili bu sergim ama her resmin altına her birinde Adıyaman’dan bir detayda saklıdır” diye konuştu.