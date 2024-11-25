Adıyaman Belediyesi sokaklardaki çukurları doldurmaya devam ediyor.

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri ekipleri, altyapı çalışmaları sonrasında oluşan çukurların kapatılması ve asfalt serimi öncesi dolgu işlemleri gerçekleştiriyor.

Dolgu işlemlerinin tamamlanmasının ardından ekipler, kısa süre içinde asfalt serim çalışmalarına başlamayı planlıyor. Cumhuriyet Mahallesi, Karapınar Caddesi, Petrol Caddesi, Akıllı Kavşak ve AVM çevresinde yoğunlaşan alanlarda dolgu çalışmaları yaptı.

Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, halkın güvenli ulaşımı için yoğun mesai harcadıklarını ifade ederek, altyapı çalışmalarında kurumlar arası koordinasyonun önemine dikkat çekti.

Başkan Tutdere, “Şehrimizin yollarında altyapı çalışmalarını tamamladıktan sonra dolgu işlemlerimizi yaparak asfalt hazırlıklarını sürdürüyoruz. Ancak bazı durumlarda yapılan dolgunun yeniden kazılması, hem işlerin gecikmesine hem de kaynak kaybına neden oluyor. Bu konuda daha hassas ve koordineli olmamız gerekiyor” diye konuştu.