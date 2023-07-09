Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince deprem bölgesi Adıyaman’da şok asayiş uygulaması yapıldı.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Altınşehir Mahallesi’nin en işlek cadde ve ara sokaklarında denetim ile uygulamalar gerçekleştirildi. Uygulamalar çerçevesinde şüpheli şahısların üst aramaları ve GBT kontrolleri yapıldı. Aynı zamanda durdurulan araçların da evrak kontrolleri gerçekleşti. 15 Ekip ve 60 personelle yapılan denetimin aralıksız bir şekilde devam edeceği vurgulandı.