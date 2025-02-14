Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı tarafından bir şahsın evinde yapılan aramada, silah ve mühimmat ele geçirildi.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, gerçekleştirdiği başarılı operasyonla bir şahsın evinde silah ve mühimmat ele geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, jandarma ekiplerince M.A. isimli şahsın adresinde yapılan aramada:

• 1 adet çalıntı tabanca,

• 1 adet ruhsatsız av tüfeği,

• 2 adet av tüfeği şarjörü,

• 84 adet tabanca fişeği,

• 5 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, halkın huzur ve güvenliği için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.