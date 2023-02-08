Adıyaman’da göçük altında kalan 10 yaşındaki Pınar 10 saat sonra kurtarıldı. Göçük altından çıkartılan Pınar’ın ilk isteği soğuk içecek olurken, dedesi gözyaşlarına boğuldu.

Adıyaman’da göçük altında kalan 10 yaşındaki Pınar 10 saat sonra kurtarıldı. Göçük altından çıkartılan Pınar’ın ilk isteği soğuk içecek olurken, dedesi gözyaşlarına boğuldu.

Edinilen bilgiye göre , Adıyaman İl Jandarma Komutanlığında görevli Uzman Çavuş Murat Edis’in eşi Pınar Edis ile çocukları Pınar (10), Firdevs, Hilal yaşanan depremde, Turgut Reis Mahallesi 112 no’lu Sokak’ta iki katı yerin altında kalan 5 katlı binada göçük altında kaldı.

Gece saatlerinde komandolar tarafından, binadan ses duyulması üzerine arama çalışması başlatıldı. Ekipler tarafından yapılan 4 saatlik çalışmanın ardından küçük Pınar’a ulaşıldı. Göçük altından sedyeyle çıkartılan Pınar’ı vatandaşlar dakikalarca alkışladı. Pınar’ın ilk isteği soğuk içecek olurken, dedesi ve babası gözyaşlarına boğuldu.

Pınar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Pınar’ın kardeşleri ve annesi ise hala göçük altında bulunuyor.