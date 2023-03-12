Adıyaman’da esnaflar için prefabrik çarşı kurulumuna başlanıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adıyaman’da binlerce bina yıkılmış ve binlerce vatandaş ise enkaz altında kalarak hayatını kaybetmişti. İlde bulunan vatandaşların hayatlarını sürdürebilmesi ve esnafların yeniden ticaret yapması amacıyla kentin 5 farklı noktasına prefabrik çarşı kurulumuna başlanıldı. Adıyaman Lisesi Bahçesi, Eski Valilik Kavşağı, Eski Şire Pazarı Meydanı, Eski Otogar ve Mimar Sinan Parkı içerisinde kurulacak olan prefabrik çarşılar ile hem esnaflar satış yapabilecek hem de vatandaşlar alışveriş yaparak ihtiyaçlarını karşılayacak.

İlk etapta kurulacak olan prefabrik çarşıların talepler çerçevesinde sayıları artırılacak. Noter huzurunda yapılacak olan kura ile esnaflara yer verileceğini belirten Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ziya Duranay, “Esnaflarımızın zararlarını tespit etmek amacıyla depremden hemen sonra harekete geçtik. Esnaflarımızın taleplerine göre yetkililerimiz ile görüşerek kentin 5 farklı noktasında prefabrikten iş yerleri, çarşı yapıyoruz. Esnafımız kira ödemeden, bedel ödemeden bu yapacağımız alanlarda faaliyet gösterecek. Talepler şuan oldukça fazla bu yüzden esnaflarımızın kayıtlarını alıyoruz ve onları kuraya tabi tutacağız, bu kura da noter huzurunda gerçekleşecek. Kısa sürede bu çarşılarımızı tamamlayıp teslim edeceğiz. Amacımız hem esnafımızı desteklemek hem de vatandaşlarımızın daha rahat bir şekilde alışveriş yapmalarını sağlamak. Talepler fazla olursa başka noktalarda da bu çarşılarımızı kuracağız, sayısını artıracağız. Kurulumu yapılan çarşılarımızdan faydalanmak isteyen esnaflarımız varsa esnaf odalar birliğine gelip müracaatlarını yapsınlar” diye konuştu.