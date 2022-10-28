Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK Silahlı Terör Örgütünün KCK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar çerçevesinde Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma yapıldı. Çalışmalar sonucunda yapılan operasyonda A.A., isimli bir kişi, adresinde yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma komutanlığında işlemleri tamamlanan A.A., Adıyaman Adliyesi’ne sevk edildi.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK Silahlı Terör Örgütünün KCK yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

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