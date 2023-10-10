Adıyaman’da, PKK/KCK silahlı terör örgütüne geçmiş yıllarda yardım ve yataklık yaptıkları gerekçesiyle 5 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı’nın PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik soruşturmaları sürüyor. Yürütülen soruşturma çerçevesinde 2015-2016 yılları arasında Adıyaman kırsalında bulunan örgüt mensuplarına erzak sağlayan, yardım ve yataklık yaptıkları gerekçesiyle A.R.A., R.A., M.A., Y.A.. ve İ.A., isimli şahısların evlerine Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda 5 şahıs gözaltına alındı. Jandarmada sorgulamaları tamamlanan şahıslar geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi.

Şahıslardan A.R.A., R.A. ve M.A., ‘örgüt üyesi’ suçlamasıyla Cumhuriyet Savcılığı tarafından tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edilirken Y.A ve İ.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.