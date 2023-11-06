Adıyaman’ın Kahta ilçesinde kontrolü kaybolduktan sonra tarlaya uçan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Kaza, Kahta-Diyarbakır karayolunun 20’nci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.D. (39) yönetimindeki 02 HH 073 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak tarlaya uçtu. Kazada sürücü M.D (39) ile otomobilde bulunan F.D (35), G.D(50), M.İ (18) ve A.D (57) yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.